Брянск, , 14:28 — REGNUM 23 октября в Брянске состоится тестирование кандидатов на должность главы горадминистрации. Об этом сообщили 22 октября в пресс-службе мэрии. Тестирование начнут в 9:00 в конференц-зале Брянской городской администрации. Конкурсная комиссия оценит кандидатуры на предмет знания Конституции РФ, а также федеральных, региональных законов и нормативно-правовых актов.

Напомним, на пост сити-менеджера претендуют ныне исполняющий обязанности главы Александр Макаров, начальник Брянскгорводоканала Владимир Тарасенков, заместитель главы Советской районной администрации Марина Михалева, коммерческий директор ООО «Даймонд» Владимир Тюканько и заместитель директора ООО «Маслов и К.» Сергей Маслов.

Полномочия прежнего главы прекратились после избрания нового состава горсовета.