Москва, , 14:24 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин приветствует расширение применения биометрических методов идентификации, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Биометрические данные

«Внедрение биометрического распознавания лиц уже обсуждают многие крупные авиаперевозчики — это позволило бы не только повысить безопасность, но и сократить время прохождения контроля при посадке в самолет. То же самое касается организации массовых мероприятий», — заявил Володин.

Учитывая все большее распространение идентификации личности по биометрическим данным, государство должно заблаговременно сформулировать особые требования к их защите, подчеркнул он.

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