Москва, , 14:23 — REGNUM Законопроект о расширении персональных данных за счет информации о генах Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Предлагается дополнить состав биометрических персональных данных человека, которые могут обрабатываться только при наличии его письменного согласия, предусмотрев, что к таким данным относятся не только сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, но и сведения, характеризующие его генетические особенности.

Законопроект устранит законодательный пробел в части защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала и отражающей генетически значимые сведения о нём — данные о состоянии здоровья, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к лекарствам и аллергенам, другие индивидуальные характеристики, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В нынешнем виде закон «О персональных данных» позволяет без ведома и учета волеизъявления человека осуществлять бесконтрольный сбор и передачу его генетических данных.

В ходе дискуссии парламентарии высказывались о необходимости принятия более жестких мер ответственности за «утечки» именно генетических данных.