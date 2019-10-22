Архангельск, , 14:16 — REGNUM Муниципалитетам Архангельской области могут вернуть полномочие по утверждению утверждению документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Соответствующий законопроект внесли в облсобрание представители «Справедливой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы считаем правильным и логичным, чтобы министерство строительства Архангельской области продолжало разрабатывать документацию, а утверждали ее именно представительные органы муниципальных образований», — заявила лидер фракции Ирина Чиркова.

Напомним, полномочия по разработке и утверждению генпланов были переданы на уровень областного правительства в конце прошлого года. И хотя региональные власти ссылались на необходимость выстраивания в регионе единой градостроительной политики и выполнения указов президента в части строительства жилья, реакция на лишение полномочий была болезненной: фактически законопроект лишил муниципалитеты возможности принимать решения о строительстве объектов на своей территории, включая мусорные полигоны ТКО.

Отметим, что фракция «Справедливой России» уже предпринимала попытку вернуть земельные полномочия на места, однако успехом она не увенчалась.

Очередная сессия Архангельского областного собрания состоится завтраm 23 октября.