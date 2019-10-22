Сочи, Краснодарский край, , 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи оценил ситуацию в Сирии.

«Ситуация в регионе — очень острая, мы все это понимаем», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, в связи с этим консультации Москвы и Анкары по данному вопросу очень востребованны.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 октября, Путин встречается в Сочи с Эрдоганом. Тема встречи — ситуация на Ближнем Востоке, в частности, стороны обсудят проводимую Анкарой военную операцию в Сирии, отметил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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