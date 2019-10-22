Киев, , 14:20 — REGNUM Для получения очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) Украине осталось выполнить одно условие, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщило 22 октября информационное агентство УНИАН.

По её словам, Украина выполнила 11 из 12 условий, поставленных МВФ.

«У нас остаётся ещё одно условие — это приведение правил нашего финмониторинга к европейской четвёртой директиве», — рассказала она.

Маркарова отметила, что необходимый закон активно обсуждается Верховной радой, и вскоре может быть принят.

«У нас ещё есть открытая возможность до конца этого года получить этот второй транш», — добавила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в начале ноября на Украину вновь приедет миссия МВФ для переговоров касательно новой программы кредитования Украины.

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