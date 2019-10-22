Сринагар, Индия, , 16:05 — REGNUM Руководство Соединённых Штатов Америки заявило, что ситуация в кашмирской долине вызывает обеспокоенность мирового сообщества, хотя проблема правового статуса Кашмира является внутренним делом Индии. Об этом 22 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика» со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США.

Американское внешнеполитического ведомство утверждает, что Белый дом внимательно следит за развитием ситуации в индийском Джамму и Кашмире. Сообщается, что Вашингтон высоко оценил усилия индийского руководства по установлению мира и стабильности в регионе, а также по обеспечению экономического роста Кашмира. «Мы поддерживаем Нью-Дели в данных начинаниях, однако не можем не обратить внимание на те условия, в которых 8 миллионов кашмирцев вынуждены жить на протяжении более двух месяцев», — добавили представители Госдепартамента США.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось ограничить свободу собраний в регионе, а также частично заблокировало доступ местного населения к телефонной связи и сети Интернет.