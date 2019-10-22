Вильнюс, , 14:07 — REGNUM Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис сохранит свою должность, в парламенте сегодня, 22 октября, провалилась вторая попытка вотума недоверия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Викторас Пранцкетис Saeima

Во время тайного голосования за отставку Пранцкетиса голосовали 63 депутата, против были 5 парламентариев, 11 бюллетеней признаны недействительными. Для отставки Пранцкетиса против него необходимо было собрать 71 голос. Это уже вторая неудачная попытка. В первый раз в голосовании участвовало всего несколько депутатов, однако позже результаты отменили, сославшись на нарушения процедуры.

Пранцкетис был делегирован на пост председателя правящим Союзом крестьян и зелёных, однако после расширения правящей коалиции в августе 2019 года староста крестьян-зелёных Рамунас Карбаускис объявил, что этот пост, по новому соглашению, должен уйти партнёрам по коалиции, социал-трудовикам. Однако Пранцкетис заявил, что отказывается добровольно покидать пост.