Москва, , 14:06 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Турции вопрос о том, продолжится ли договоренность Вашингтона и Анкары о прекращении огня в Сирии.

«Это надо спрашивать у турецкой стороны, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Дело в том, что это был не договор, это была договоренность, которая была достигнута в Анкаре между представителями США и Турции».

Как сообщало ИА REGNUM, о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против РПК и сирийских курдов, объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября.

17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов. За это время Вашингтон пообещал обеспечить отвод курдских отрядов на 30 км от турецкой границы.

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