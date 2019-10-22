Ульяновск, , 14:03 — REGNUM В Ульяновской области 23 октября начнётся приём заявок для участия в третьем кадровом конкурсе «Региональные лидеры», который продлится по 17 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Морозов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Накануне старта конкурса глава Ульяновской области Сергей Морозов встретился с участниками кадровых проектов «Лидеры России» и «Региональные лидеры» прошлых лет. Он напомнил, что конкурс в регионе был инициирован с целью поддержки инициативы президента Владимира Путина и состоится в третий раз.

Губернатор также сообщил, что с учётом переформатирования системы работы органов государственной власти «важно выявлять и поддерживать перспективных управленцев, которые обладают лидерскими качествами и смогут стать полноценным кадровым резервом для региона».

«Нам важно найти активных и уверенных в себе людей, которые будут эффективно работать, идти в ногу со временем, уметь ставить перед собой цели и достигать новых высот. В кадрах нуждаются многие муниципальные образования и учреждения региона, поэтому я призываю конкурсантов проявить себя», — сказал Сергей Морозов.

Финалист федерального проекта «Лидеры России» Алексей Кузнецов, представлявший Ульяновскую область, отметил, что уникальный по масштабам конкурс позволяет получить независимую оценку экспертов, увидеть свои слабые и сильные стороны. Он выразил надежду на то, что в проекте примут участие ещё больше земляков, подчеркнув, что конкурс «даёт равные возможности всем желающим принять в нем участие и проявить себя, продемонстрировать опыт и готовность брать на себя ответственность за судьбу страны».

Напомним, Ульяновскую область в 2019 году на конкурсе «Лидеры России» представляли 12 человек.

Конкурс «Региональные лидеры», инициированный губернатором Сергеем Морозовым, является продолжением «последовательной политики президента России, направленной на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны», говорят региональные власти. Он состоит из нескольких этапов. Участники записывают видеоинтервью, проходят тестирование для оценки способностей, личных качеств и управленческого потенциала. Далее следует система очных этапов с экспертной оценкой. В рамках полуфинала и финала состоятся обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами. Победителями становятся конкурсанты, получившие наиболее высокие значения индивидуального рейтинга.

Руководитель администрации губернатора Ульяновской области Анатолий Озернов подчеркнул, что главная цель конкурса «Региональные лидеры» — «поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций». Конкурс позволяет «отобрать перспективных руководителей нового поколения», а в целом претенденты получат «дополнительный стимул для саморазвития», возможность оценить готовность к новым вызовам и карьерный потенциал.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. В 2019 году организаторы ввели новые управленческие специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Кроме того, в новом сезоне у конкурсантов появится возможность познакомиться с представителями региональной власти и владельцами крупного бизнеса уже на этапе окружных полуфиналов.

Регистрация участников продлится до 27 октября.

Ульяновский губернатор Сергей Морозов ранее подчёркивал, что конкурс управленцев — «уникальный федеральный проект, который позволяет людям из регионов попробовать свои силы и получить бесценный опыт от лучших российских экспертов». И призвал жителей региона принять в нём участие, попробовать свои силы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновский губернатор призвал «проявить себя» на конкурсе «Лидеры России»