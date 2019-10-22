Пекин, , 14:01 — REGNUM Видение официальным Минском проблем в архитектуре глобальной безопасности в эпоху геополитической неопределенности представил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков — он выступил на 9-м Пекинском форуме по вопросам безопасности «Сяншань» с докладом «Международные системы контроля над вооружениями и глобальная безопасность — белорусский взгляд».

Кроме того, как сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии, Равков в ходе визита в Китай встретился с министром обороны КНР генерал-полковником Вэй Фэнхэ.

«Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, подчеркнули важность укрепления и развития партнерских отношений между нашими странами в военной сфере, прежде всего, в таких областях, как совместная боевая подготовка, военное образование, а также взаимодействие в рамках военной составляющей Шанхайской организации сотрудничества», — сказано в официальном сообщении.

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Равков также встретился с министром обороны Сербии Александром Вулиным — «стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества».