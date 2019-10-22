Москва, , 14:00 — REGNUM На сегодняшний день конкретных сроков проведения саммита в «нормандском формате» нет и быть не может. Об этом сегодня, 22 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как пояснил официальный представитель Кремля, это связано с возникшими сложностями из-за отхода одной из сторон от выполнения Минских соглашений, что затрудняет «подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту».

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«Вы знаете, действительно, «нормандскому формату» сейчас тяжело, — подчеркнул Песков. — В ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, «нормандский формат», скажем так, испытывает определённые трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, и это затягивает столь ценное время».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что проведение нового саммита «нормандской четвёрки» возможно при условии его тщательной подготовки, которая позволила бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений.

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