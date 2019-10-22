Анкара, , 14:02 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган исключил курдских повстанцев в качестве возможного фактора, который будет играть роль в политическом процессе будущей Сирии, об этом 22 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Террористам из Отрядов народной самообороны нет места в будущем Сирии», — подчеркнул Эрдоган, выступая на пресс-конференции перед отъездом в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, вели активную борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако Анкара не признает вклад повстанцев в борьбу с терроризмом, обвиняя их в связях с Рабочей партией Курдистана, которую, в свою очередь, саму считает террористической группировкой.

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