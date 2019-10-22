Киев, , 13:55 — REGNUM Комик и шоумен Сергей Сивохо, накануне объявивший о получении должности в Совнацбезе Украины, предложил критикующим его назначение экспертам и политикам «не спешить с выводами, хайпом и хейтом».

Об этом он заявил в своем обращении сегодня, 22 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сивохо подчеркнул, что в СНБО Украины он будет отвечать только за гуманитарную политику — «за работу с людьми и смыслами», и будет работать «с большой и целеустремленной командой».

«Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Скоро вы все увидите, и тогда мы сможем конструктивно дискутировать», — отмечает известный кавээнщик.

Он также отмечает, что у многих болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать, но вместе с тем подчеркивает, что «вопрос мирного Донбасса с повестки не снят и будет решен».

ИА REGNUM напоминает, что после информации о назначении Сивохо в социальных сетях иронизировали, что теперь нацбезопасность Украины точно в надежных руках, и обсуждали фотографию Сивохо, сделанную на митинге в поддержку Виктора Януковича в ходе избирательной президентской кампании 2010 года.