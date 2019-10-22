Москва, , 13:53 — REGNUM Московская школа управления «Сколково» за 13 лет выпустила более 2,5 тыс. выпускников, заявил 22 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания международного попечительского совета школы управления.

По его словам, школа управления «Сколково» может по праву считаться крупнейшей бизнес-школой в России, СНГ и в восточной Европе.

«За 13 лет у школы более 2,5 тыс. выпускников дипломных и предпринимательских программ», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что еще почти 22 тыс. слушателей освоили корпоративные образовательные программы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что доволен тем, как работает система подготовки новых управленческих кадров в стране.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.