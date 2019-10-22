Сыктывкар, , 13:50 — REGNUM Управление ФСБ России по Коми выявило в Госсовете республики нарушения закона о гостайне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики выяснили, что трое республиканских депутатов, занимающих руководящие посты в парламенте, не должны иметь доступа к гостайне. Согласно предписанию, руководитель депутатского корпуса должна лишить своих подопечных этого доступа, а значит, и высоких постов в заксобрании. Свои должности могут потерять заместитель председателя Госсовета Валентина Жиделева, председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев и глава комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков. При этом все они они останутся депутатами Госсовета.

По данным Комиинформ, за лишение депутатов государственных должностей должны будут проголосовать их коллеги на ближайшей сессии Госсовета.