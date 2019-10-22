Варшава, , 13:50 — REGNUM Представитель правящей в Польше консервативной партии «Право и справедливость» Радослав Фогель потребовал пересчета голосов, поданных во время парламентских выборов, об этом 22 октября сообщает Associated Press.

В ходе выборов, состоявшихся 13 октября, указанная партия недосчиталась нескольких голосов в сенате страны, что значительно затрудняет ее руководство Польшей.

Фогель подчеркнул, что «Право и справедливость» имеет право на справедливый пересчет голосов в некоторых округах, так как, по их мнению, были зафиксированы некоторые нарушения.

Лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Гжегож Схетына заявил, что подобное желание есть непринятие волеизъявления граждан.

Напомним, партия «Закон и справедливость» сохраняет по итогам выборов контроль над нижней палатой парламента, однако потеря влияния в сенате может затруднить принятие законов.

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