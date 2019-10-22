Сочи, Краснодарский край, , 13:40 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи, где у него состоится встреча с российским лидером Владимиром Путиным, в сопровождении делегации. Об этом сообщает Anadolu.

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В её состав вошли министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак. Также турецкого лидера в поездке сопровождают глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, заместитель председателя Партии справедливости и развития Махир Унал и пресс-секретарь этой партии Омер Челик.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с однодневным рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Самолёт с главой турецкого государства на борту приземлился в Сочи в 12:45 по местному времени.