Вашингтон, , 13:39 — REGNUM В опубликованном докладе комиссии Конгресса США сообщается, что мощный электромагнитный импульс гораздо более опасен для Соединённых Штатов, чем ядерное оружие и природные катаклизмы. Он может привести к гибели от двух третей до 90% населения Америки.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на американское издание RealClear Defence.

Мощный электромагнитный импульс (ЭМИ) назван угрозой существованию США. В докладе он назван Судным днём для нации. Известно, что ЭМИ — это один из поражающих факторов ядерного оружия. В то же время в документе указывается, что он может возникнуть в результате вспышки на Солнце или применения СВЧ-бомбы.

Восстановление мощных трансформаторов в магистральных энергосетях займёт годы или даже десятилетия в случае разрушений глобального характера. При этом при длительном отключении возникнут другие проблемы.

В частности, называется проблема питьевой воды. Без воды человек способен прожить 3−4 дня. Отключение энергоснабжения вызовет прекращение работы систем очистки питьевой воды в населённых пунктах. Вода же из других источников, как правило, заражена различными отходами и патогенами. Её употребление приведёт к вспышке опасных болезней.

Отсутствие энергии — это смертельная опасность «электронной цивилизации» США. В докладе приводятся оценки, согласно которым эффект от применения ЭМИ может привести к гибели двух третей населения Соединённых Штатов, а при пессимистичном сценарии — до 90% населения страны.