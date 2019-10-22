Бишкек, , 13:36 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки в Токио принял участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито President.kg

Также в качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали президенты и премьер-министры, дипломаты, государственные и общественные деятели из 195 стран мира.

В ходе проходившей в Императорском дворце церемонии Нарухито официально объявил о принятии им императорского титула, дал клятву служения и взошел на престол.

Отмечается, что прошедшее мероприятие стало самой масштабной церемонией провозглашения восшествия на престол императора Японии.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий император Японии Акихито решил уйти на покой еще в 2016 году. Однако японское законодательство не позволяло ему отречься от престола и передать титул императора старшему сыну — Нарухито.

Поэтому три последних года японские законодатели вносили изменения в правовую базу для ухода Акихито. Работа была завершена 1 мая 2019 года.