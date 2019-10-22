* УПА — запрещённая в России организация

Киев, , 13:38 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) выпустил памятную монету в честь 75-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, сообщил 22 октября официальный сайт НБУ.

На аверсе монеты изображены силуэты советского воина и боевика прогитлеровской организации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В описании к монете сказано, что это силуэты «защитников».

Выпущенная монета вызвала недоумение у многих политиков и экспертов.

«Уважаемый Нацбанк, сообщите, пожалуйста, что, когда и каким образом освободила УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от нацистов. Её там и рядом не стояло», — написал на своей странице в социальной сети депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Совсем поехали на Украине! К 80-летию, похоже, и бойцов СС нарисуют», — прокомментировал монету политолог Дмитрий Корнилов.

Напомним, бандформирование ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было создано в конце 1942 года. Его руководство и члены активно сотрудничали с немцами, получали от них деньги, оружие и боеприпасы, оказывали сопротивление Красной Армии. В современной Украине боевиков УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются приравнять к советским ветеранам.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Киеве прошёл масштабный неонацистский марш, собравший более 10 тыс. сторонников ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во время проведения этого мероприятия на ступени киевской синагоги неизвестные бросили чучело, облитое красной краской.

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ОУН-УПА* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.