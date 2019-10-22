Минск, , 13:35 — REGNUM Сложность обстановки, складывающейся возле границ Белоруссии, подчеркнул белорусский лидер Александр Лукашенко во время награждения военнослужащих Службы безопасности президента (СБП) 22 октября.

«Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», — приводит пресс-служба президента слова Лукашенко к присутствующим офицерам.

Белорусский лидер также отметил важность работы СПБ в защите национальных интересов страны.

Напомним, 8 октября Лукашенко на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», проходившей в Минске, высказал свою обеспокоенность масштабными учениями, которые НАТО планирует провести возле границ Белоруссии на территории Польши.