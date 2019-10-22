Париж, 22 октября 2019, 13:34 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал положить конец нелегальной миграции на острове Майотта — заморской территории страны, об этом 22 октября сообщает Associated Press.
В рамках своего четырехдневного визита на остров Макрон провел переговоры с представителями правоохранительных органов и миграционными службами.
Президент Франции пообещал лично проконтролировать процесс депортации 25 тыс. нелегальных мигрантов, а также решить экономические проблемы региона.
Напомним, остров Майотта стал единственным в архипелаге Коморских островов, проголосовавшим на референдуме 1974 года в пользу сохранения своего присутствия в рамках французского государства.
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