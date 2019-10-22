Токио, , 13:24 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён, прибывший с официальным визитом в Токио, принял участие в церемонии коронации императора Японии Нарухито. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в церемонии приняли участие около 2000 представителей 183 стран, включая заместителя председателя КНР Ван Цишаня и принца Уэльского Чарльза.

Отметим, что в ноябре 1990 года премьер-министр Южной Кореи также принимал участие в церемонии коронации отца императора Нарухито Акихито.

Известно, что до прибытия в Японию Ли Нак Ён также встретился с японским дипломатом Ясумаса Нагаминэ.

Напомним, что вечером 22 октября премьер-министр Южной Кореи примет участие в банкете, организованном по случаю коронации императора, 23 октября — примет участие в банкете, организованном японским коллегой, а 24 октября — встретится с премьер-министром Японии Абэ Синдзо.

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