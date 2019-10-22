Тбилиси, , 13:19 — REGNUM Власти Грузии не ведут подготовку визита главы правительства республики Георгия Гахарии в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 22 октября в ответ на вопрос журналистов заявила вице-премьер Грузии, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили.

Министр отметила, что на данном этапе встреча премьера с президентом России не рассматривается. Цкитишвили добавила, что во взаимоотношениях двух стран неизбежен и необходим диалог.

При этом ранее в эфире грузинской телекомпании «Рустави 2» было заявлено, что в скором времени должен состояться визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Москву.

Напомним, в 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, после чего дипломатические отношения с Грузией были разорваны. Лишь 26 сентября 2019 года в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.