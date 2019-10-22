Мбея, Танзания, , 13:16 — REGNUM Губернатор области Мбея Альберт Чаламила предложил наказывать ударами плетью всех неженатых мужчин и незамужних женщин, достигших брачного возраста. Об этом передает газета Nipashe, ссылаясь на видеообращение губернатора, выложенное в видеохостинге YouTube.

Чаламила сделал данное заявление перед публикой в деревне Годима округа Чунья, отметив, что телесные наказания необходимо использовать во всех провинностях, включая наказание незамужних молодых людей.

«Если мы узнаем, что девушка сидит дома и не выходит замуж, ее следует наказать плетью. Она должна найти мужа, ее время оставаться дома закончилось», — заявил он.

«Если мы узнаем, что юноша сидит дома и не женится, его тоже следует наказать плетью. Он должен найти жену, существует возраст, с которого уже не стоит оставаться дома, а необходимо жениться, в противном случае поможет плеть», — добавил Чаламила.

По информации журналистов, заявление Чаламилы было сделано незадолго после того, как он публично наказал плетью школьников, подозреваемых в поджоге общежития старшей школы Киванджа в округе Чунья.

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