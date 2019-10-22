Красноярск, , 13:12 — REGNUM Определенное снижение рейтинга действующего губернатора Красноярского края Александра Усса после гибели людей в Курагинском районе в результате разрушения дамбы, вероятно, произойдет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Пи этом, по его словам, для политических перспектив Александра Усса его рейтинг «в данный момент, на деле, не так уж и важен».

«Выборы в краевое Заксобрание пройдут в 2021 году, как и парламентские, в совет депутатов Красноярска — и вовсе в 2023 году. Действительно значимым для политического будущего действующего красноярского губернатора станет уровень его общественной поддержки в крае к осени 2020-го — началу 2021 года. К этому моменту Центр сможет уже более детально оценить, является Александр Усс «решением или проблемой» — сможет он эффективно работать над снижением протестных настроений в регионе или будет причиной их роста», — отметил эксперт.

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Михаил Нейжмаков подчеркнул, что среди погибших — много жителей красноярского края, «а гибель земляков всегда воспринимается острее»:

«Однако пока нет оснований считать, что трагедия на реке Сейбе станет главным источником раздражения граждан против краевых властей в долгосрочной перспективе. Тем более, что в медиа-пространстве края уже высказывались разные оценки, кто же в большей степени несёт ответственность за эту ситуацию — краевые чиновники или региональные подразделения федеральных ведомств».

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«Как ни парадоксально, уязвимость Александра Усса заключается именно в его репутации опытного игрока, губернатора-«тяжеловеса». Несмотря на слухи о его «скорой отставке», которые появлялись в медиа-пространстве ещё до данной трагедии, его оппоненты наверняка понимают, что добиться его ухода с должности будет не так просто. Поэтому интенсивность критики в его адрес со стороны оппонентов вряд ли снизится даже после ухода из активной информационной повестки обсуждения трагедии на реке Сейбе — скорее наоборот. Конечно, интенсивная критика в медиа-пространстве отнюдь не является «нокаутирующим ударом» для губернаторов — не единичны примеры, когда главы регионов, постоянно находившиеся в эпицентре информационных атак, в итоге выдвигались и переизбирались на новый срок. Тем не менее, стоит повториться, что с негативным информационным фоном (который начал формироваться задолго до недавней катастрофы) Александру Уссу придется иметь дело ещё долго — а это создает для него дополнительные политические риски по мере приближения избирательных кампаний 2021 года», — подытожил Михаил Нейжмаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в результате разрушения дамб в Курагинском районе красноярского края погибли 17 человек, 44 человека пострадали, трое на данный момент считаются пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело. Краевые власти подчёркивают, что родным погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная.

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