Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Подготовка визита премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным не ведется. Об этом 22 октября заявила журналистам вице-премьер Грузии, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили.

«На данном этапе мы никакую встречу не готовим, — рассказала Цкитишвили. — Встреча Путина и Гахарии на данном этапе не рассматривается».

Она вместе с тем добавила, что не видит альтернативы диалогу между Грузией и Россией. Данное заявление было сделано вице-премьером после того, как телеканал «Рустави 2» сообщил о том, что якобы готовится поездка Гахарии в Москву.

Как передавало ИА REGNUM, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года. Это произошло после нападения грузинских войск на Цхинвал. В ответ на это российские войска провели операцию по принуждению агрессора к миру, потом Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.