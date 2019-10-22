Вильнюс, 22 октября 2019, 13:04 — REGNUM Перед началом суда в Каунасе сегодня, 22 октября, где литовская прокуратура просит в очередной раз на три месяца продлить заключение в тюрьме Альгирдаса Палецкиса, который без передачи дела в суд находится в тюрьме уже год, прошёл пикет в его поддержку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Несколько десятков человек, в том числе прибывших из Вильнюса и Клайпеды, требовали освобождения политзаключённого. Среди собравшихся был и депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов, которого суд ранее наказал штрафом в размере 10 тыс. евро за то, что он поставил под сомнение необходимость героизации командира так называемых «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса Ванагаса, расстрелянного по решению советского суда за участие в массовых убийствах мирных граждан в послевоенные годы на территории Литовской ССР.
Напомним, прокуратура отказывается называть конкретные доказательства вины Палецкиса, абстрактно обвиняя его в «шпионаже в пользу России». Сам Палецкис называет своё заключение местью за его расследование событий 13 января 1991 года.