Эрбиль, Ирак, , 13:08 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани высоко оценил роль США на Ближнем Востоке, даже несмотря на вывод войск из Сирии, об этом 22 октября сообщает Ekurd.net.

Барзани отметил, что вывод американских войск из Сирии был «нежелательным», но в целом роль США положительно сказалась на безопасности региона.

Эрбиль в целом сдержанно отнесся к турецкой агрессии на севере Сирии, не став ее осуждать. Причиной тому, в том числе, являются тесные экономические и политические связи между курдской автономией и Анкарой.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии, воспользовавшись выводом американских войск, которые опекали курдских повстанцев, сражающихся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон призвал к продлению перемирия между Турцией и сирийскими курдами