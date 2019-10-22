Москва, , 12:57 — REGNUM Законопроект о праве всех мигрантов, имеющих недвижимость в России, ставить на учет приехавших правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Предлагается расширить круг иностранных граждан, имеющих право выступать принимающей стороной, установив такую возможность для всех категорий иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений.

По данным Росреестра, в 2017 году количество зарегистрированных вещных прав на жилые помещения (жилой дом, квартира, комната в квартире) иностранных граждан составило 22 423 единицы, в 2018 году — 24 071 единица, в январе — июне 2019 г. — 14 034 единицы.

Законопроектом также предусмотрена возможность подачи уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», что, по мнению авторов, позволит значительно упростить для принимающей стороны и иностранных граждан административные процедуры, снизить нагрузку на сотрудников территориальных органов МВД России по обработке и вводу сведений в информационные системы.

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