Минск, , 12:53 — REGNUM Александр Лукашенко 22 октября наградил военнослужащих Службы безопасности президента, вручил погоны старшему офицерскому составу этой спецслужбы и сам получил юбилейную медаль «25 год Службе бяспекi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь». Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

В своей речи Лукашенко констатировал, что на планете не по дням, а буквально по часам растёт напряжённость. По его словам, накаляется ситуация вблизи границ Белоруссии.

«Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», — заявил Лукашенко.

Говоря об истории создания спецслужбы, Лукашенко признался: «Четверть века назад мы создавали службу практически с нуля. Мы не представляли, какой она должна быть, не знали, чем она должна заниматься».

«Мы тогда создавали нашу Службу безопасности, можно честно сказать, на обломках структур разрушившейся страны: соответствующего подразделения КГБ — группы «Альфа», соответствующего подразделения МВД и других силовых структур», — добавил он.

Лукашенко отметил: «В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства, все мы — воины элитного подразделения, и наша задача — быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан».