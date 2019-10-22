Бишкек, , 12:52 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии провели спецоперацию по нейтрализации «спящей ячейки» террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Милиционеры арестовали 26-летнего ранее неоднократно осужденного за разбой жителя села Кун-Туу, завербованного террористами во время отбывания очередного тюремного срока.

В ходе обыска в доме задержанного на чердаке милиционеры нашли обрез карабина, черную маску и перчатки. В подсобных помещениях был обнаружен хорошо замаскированный тайник, в котором лежали компоненты для изготовления взрывных устройств, черный флаг террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и религиозно-экстремистская литература.

Менее чем через сутки милицейский спецназ арестовал еще одного боевика террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — 25-летнего жителя города Джалал-Абад.

В 2014 году он выехал через Турцию в зону боевых действий в Сирии, где в течение пяти последующих лет воевал на стороне террористов против правительственных сил. А после разгрома бандформирований вернулся в Киргизию.