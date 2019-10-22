Бейрут, , 12:50 — REGNUM Протестующие начали собираться на центральной площади столицы Ливана, городе Бейрут, об этом 22 октября сообщает Al Arabia.

Манифестации, вызванные решением правительства поднять налоги, продолжаются в стране шестой день.

Ряд членов правительства ранее подали в отставку, а премьер-министр страны Саад Харири объявил о плане масштабных реформ, которые должны умиротворить демонстрантов. Тем не менее, это не удовлетворило граждан.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане начались после того, как власти страны повысили налоги на телефонные переговоры по WhatsApp. Кроме того, выросли цены на табак.

Манифестанты требуют отставки правительства, а также искоренение коррупции, которая тем более стала очевидной на фоне ухудшившейся экономической ситуации в государстве.

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