Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Московская городская дума не согласна, что нарушила права жертв политических репрессий, когда приняла закон №29, предусматривающий их постановку на очередь для получения жилья в общем порядке, включая десятилетний ценз оседлости. Такую позицию в Конституционном суде озвучила 22 октября заместитель начальника Государственно-правового управления Мосгордумы Елена Сомина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Конституционный суд Рф Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в Конституционный суд обратились трое дочерей тех, кто был репрессирован в 1930−40-е годы и выслан из Москвы. Они не могут вернуться в столицу, так как, даже встав в очередь, получат жилье, в лучшем случае, только к 100-летнему юбилею.

По мнению Мосгордумы, в настоящее время в федеральном законодательстве отсутствует требование о первоочередном порядке предоставления жилья репрессированным, тому виной 122-ФЗ от 2004 года.

«Для нас это было толчком от того, что, судя по всему, в федеральном законодательстве есть уход от принципа категорий. Тем более, в 2005 году, как мы знаем, был принят Жилищный кодекс, который просто уже напрямую предусматривал одну-единственную категорию», — сказала Елена Сомина. Суть этой категории — малоимущие и нуждающиеся.

«То есть, на наш взгляд, Жилищный кодекс закрыл тему категорий, которые в Москве, кстати, до принятия и Жилищного кодекса, и 122 закона — в защиту Москвы хотела бы сказать — были, и жилье репрессированным предоставлялось. В приоритетном порядке, это была категория, которая пользовалась этими правами, вставала на учет. Так что нельзя сказать, что вот сейчас это случилось и никогда жилье репрессированным не предоставлялось. Предоставлялось, есть статистика», — сказала Сомина.

Мосгордума же решила, как она полагает, привести столичное законодательство в соответствии с федеральным, так что был принят закон Москвы №29, который теперь заявительницы оспаривают в Конституционном суде.

«По нашему мнению, установленный в законе порядок предоставляет жилье социального пользования, не создавая никаких преимуществ ни для кого. Известно, что репрессированные сейчас стоят в очереди, но они стоят не как репрессированные, а стоят на общих условиях, как все, кто проходит процедуру постановки на учет по нашему 29-му закону», — заключила Сомина.

Отметим, заявительницы также оспаривают конституционность федерального закона №13 «О реабилитации жертв политических репрессий», которым предусмотрено право репрессированных и членов их семей на прежнее место жительства.

Правоприменительная практика сложилась таким образом, полагают они, что сначала они обязаны сами вернуться в регион, откуда были высланы их родители, прежде чем получат право на жилье.

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