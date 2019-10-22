Москва, , 12:49 — REGNUM На обслуживание и ремонт общественных туалетов в Москве планируется потратить 5,2 млрд рублей. Такие цифры 22 октября озвучила заместитель руководителя департамента финансов столицы Светлана Губанова на совместном заседании комиссии Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующие цифры заложены в проекте бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

«Средства будут направлены на обслуживание 800 общественных туалетов. Планируется капитально отремонтировать 23 туалета», — сообщила чиновник.

При этом на содержание зеленых насаждений в 2020 году в Москве планируется потратить 15 млрд рублей. Более 20 млрд рублей заложили на освещение столицы. В эту статью расходов, помимо освещения улиц входит также праздничная иллюминация.

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