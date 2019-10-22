Анкара, , 12:45 — REGNUM Прокуратура турецкой провинции Конья выдала ордеры на арест 60 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 22 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Представители судебной инстанции подозревают, что все обвиняемые были «тайными имамами», проникшими в структуры вооруженных сил страны и оказывавшими влияние на подготовку переворота.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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