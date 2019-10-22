Дамаск, , 12:36 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад встретился на передовой линии в провинции Идлиб с сирийскими военнослужащими, сообщает 22 октября SANA.

Отмечается, что Асад прибыл в населенный пункт Эль-Хабит, где встретился с военными и офицерами, после чего направился в город Хубейт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября правительственные войска Сирии вошли в город Табка в провинции Ракка, ранее находившийся под контролем курдов. Все контрольно-пропускные пункты боевых подразделений «Сирийских демократических сил» (SDF) были открыты для сирийской армии, которая продолжает движение на север.

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