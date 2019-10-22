Москва, , 13:35 — REGNUM Госдума ратифицировала дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Протоколом предусматривается, что каждая сторона конвенции принимает меры, которые могут потребоваться для признания в качестве уголовного преступления в рамках своего внутреннего законодательства следующих деяний: участие в объединении или группе в целях терроризма, прохождение террористической подготовки, поездка за границу в целях терроризма, финансирование поездки за границу в целях терроризма, организация или содействие каким-либо иным способом поездке за границу в целях терроризма.

Все государства, подписавшие конвенцию, принимают необходимые меры по своевременному обмену информацией, касающейся лиц, направляющихся за границу с целью терроризма.

При ратификации Россия заявляет, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ деяния, на которые распространяется статья «Поездка за границу в целях терроризма» дополнительного протокола, будут рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и в этом качестве влекут за собой уголовную ответственность.

Протокол подписали 40 государств.