Бишкек, 22 октября 2019, 12:35 — REGNUM Первомайский районный суд киргизской столицы приговорил к выплате 3000 сомов (2740 рублей) штрафа сторонников экс-кандидата в президенты Киргизии, бизнесмена Арстанбека Абдылдаева, ранее объявившего себя богом, передает «24.kg».
Отмечается, что активистов оштрафовали за нарушение общественного порядка и неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов.
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По словам правозащитницы Риты Карасартовой, сейчас сторонники Абдылдаева пытаются обжаловать решение судебного органа, поскольку считают его незаконным.
Отметим, ранее в отношении Арстанбека Абдылдаева, назвавшего себя богом, было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды».
А его сторонники во время митинга возле Дома правительства потребовали от действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова сложить полномочия, сославшись на то, что Абдылдаев «станет президентом Вселенной в 2020 году».
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