Вильнюс, , 12:33 — REGNUM Прокуратура Литвы продолжает отказываться называть конкретные причины и доказательства виновности литовского политзаключённого Альгирдаса Палецкиса, но продолжает просить суд в очередной, уже пятый раз продлить его арест на три месяца без предъявлений обвинений в суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 октября.

«Все аргументы — это данные досудебного расследования. То, что объявлено, сколько официальной информации объявлено, столько и объявляется. Больше никаких данных я вам комментировать не буду», — после заседания суда в Каунасе заявила журналистам сегодня прокурор Вильма Видугирене.

Сам Палецкис в суде выглядел буквально высохшим. Его адвокат ранее говорил, что при своём росте в почти 1,90 метров он весит всего 60 кг. Перед заседанием он успел сказать, что не признаёт и не собирается признавать своей мнимой вины. «(Виноват) что я, это я? Что я свободный человек», — на вопрос об обвинениях в шпионаже в пользу России сказал Палецкис.

Своё решение о продлении срока задержания Палецкиса, который в тюрьме находится уже год, суд объявит после перерыва сегодня.

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