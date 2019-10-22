Москва, , 13:25 — REGNUM Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Намибией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Согласно документу, стороны обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами.

Определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и ее объем, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса об оказании правовой помощи, порядок исполнения такого запроса.

Прописывается, что в правовой помощи может быть отказано, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам запрашиваемой стороны.

Замглавы Минюста Михаил Гальперин уточнил, что со стороны Намибии запросов не поступало, от российской стороны запросы не направлялись.