Багдад, , 13:48 — REGNUM Объединенное командование Вооруженных сил (ВС) Ирака потребовало вывести со своей территории американские подразделения, переброшенные туда из Сирии. Соответствующее официальное заявление было распространено 22 октября, передает телеканал Al-Sumaria.

«Никакого разрешения на то, чтобы эти силы оставались на территории Ирака, нет», — говорится документе.

Иракские военные отмечают, что подразделениям армии США позволено зайти на территорию Ирака из Сирии только для того, чтобы потом они покинули ее.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября турецкая армия начала проведение на территории Сирии военной операции «Источник мира». По заявлениям представителей Анкары, действия направлены на оттеснение от турецкой границы курдских военизированных подразделений, которых в Турции называют террористическими.