Токио, , 12:24 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин провел в Токио (Япония) двустороннюю встречу с королем Малайзии Абдуллой, чтобы обсудить усилия по укреплению сотрудничества в области трудящихся-мигрантов, сообщает Antara.

Во время встречи вице-президент напрямую попросил султана Абдуллу предоставить справедливую защиту всем индонезийским трудящимся-мигрантам в Малайзии.

Поскольку большое количество индонезийских рабочих-мигрантов в Малайзии является одной из форм укрепления двусторонних отношений между странами, Маруф Амин надеется, что король Малайзии сможет оказать поддержку гражданам Индонезии.

«Мы будем использовать эту возможность прежде всего для установления сотрудничества между Индонезией и Малайзией», — подчеркнул Маруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маруф Амин пригласил Малайзию совместно создавать мирный, толерантный ислам, чтобы предотвратить развитие радикального ислама.

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