Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM В Екатеринбурге депутаты гордумы утвердили результаты общегородского опроса о строительстве храма Святой Екатерины, который проходил 13 октября. 22 октября за утверждение итогов проголосовали большинство «народных избранников», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перед собравшимися выступил председатель горизбиркома Вадим Антошин. Он напомнил о том, что опрос состоялся и его результаты признаны действительными. А затем депутаты утвердили протокол опроса.

Как сообщало ИА REGNUM, явка 13 октября составила 8,96% избирателей. На счётные участки пришли 97 143 горожанина. Из них 56 008 проголосовали за строительство храма на улице Горького, 17, а ещё 38 361 — за Макаровским мостом.