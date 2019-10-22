Новосибирск, , 12:06 — REGNUM Новосибирскую область с рабочим визитом впервые посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Хорватии в России Томислав Цар. Стороны уже обсудили вопросы торгово-экономического и туристического сотрудничества между сибирским регионом и Хорватией, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Томислав Цар отметил, что из России в Хорватию возрастает поток туристов и выразил намерения об установлении побратимских отношений между городами Новосибирской области и Хорватии, заинтересованность в реализации инвестиционных проектов на территории региона.

В рамках рабочего визита в Новосибирскую область делегация Хорватии посетит технопарк новосибирского Академгородка, новосибирскую городскую торгово-промышленную палату и встретится с предпринимательским сообществом.

Отметим, что в Новосибирске действует консульство Хорватии.

Во внешнеторговом обороте Хорватии и Новосибирской области импорт преобладает над экспортом. Основную долю импорта из Хорватии составляет фармацевтическая продукция.

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