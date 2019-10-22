Сухум, , 12:03 — REGNUM В Абхазии личный состав российской военной базы приступил к обслуживанию и переводу вооружения и военной техники для эксплуатации в предстоящем зимнем периоде. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В парковых зонах соединения созданы более 30 спецпостов технического обслуживания, где военнослужащие выполнят свыше 50 технологических операций на каждой единице техники: проверку работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки, замена масел, смазок и охлаждающих жидкостей. Ввиду особых климатических условий региона большое внимание уделяется подготовке техники к эксплуатации в условиях повышенного количества осадков и близостью с морем.

Техническое обслуживание новой военной техники (бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ), состоящей на гарантии, осуществляют специалисты промышленных предприятий.

Всего в работах принимают участие более 1000 водителей, механиков-водителей и других членов экипажей техники, а также квалифицированных специалистов-военнослужащих подразделений обеспечения соединения.