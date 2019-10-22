Псков, , 12:00 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в Российской Федерации Йоханнес Айгнер в ходе рабочей поездки посетил Дом Лавриновского в Пскове, где в настоящее время располагается Дворец бракосочетания. Историческое здание тесно связано с историей рода президента Австрии Александра Ван дер Беллена, чей дед был губернским комиссаром Временного правительства, назначенным в Псков в 1917 году.

Йоханнесу Айгнеру показали книгу «Ван дер Беллен. История семьи», в которой на основе архивных материалов изучается генеалогическое древо президента Австрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом Лавриновского в Пскове — объект культурного наследия регионального значения. В июле 2019 года здание было открыто после капитального ремонта.

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