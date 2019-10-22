Анкара, , 11:54 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в том числе ситуацию в Сирии. Об этом Эрдоган рассказал 22 октября на пресс-конференции в Анкаре.

«Мы обсудим Сирию. У нас с Россией единый подход к вопросу борьбы с терроризмом», — сказал он.

Кроме того, Эрдоган планирует обсудить с Путиным двусторонние вопросы, а также различные региональные темы.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 октября, Путин встретится в Сочи с Эрдоганом. Темой встречи станет ситуация на Ближнем Востоке, в частности, стороны обсудят проводимую Анкарой военную операцию в Сирии, отметил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, 9 октября президент Турции объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии с целью создания там буферной зоны. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов.

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