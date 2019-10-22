Пекин, , 11:58 — REGNUM Представитель МИД Китая Хуа Чуньин опровергла обвинения основателя компании Facebook Марка Цукерберга о том, будто КНР пытается повлиять на предстоящие в США выборы в 2020 году. Соответствующее заявление было сделано во время брифинга в Пекине.

Дипломат заявила, что Китай следует принципу невмешательства в дела других государств и не заинтересован как-то влиять там на президентские выборы.

«Если у кого-то есть подозрения по этому поводу, не могли бы они предоставить доказательства?», — сказала Чуньин.

Напомним, Цукерберг ранее в интервью NBC обвинил Россию, Китай и Иран в том, что они якобы пытаются вмешиваться в выборы президента США, которые должны пройти в 2020 году. Официальный представитель МИД Мария Захарова уже назвала данное заявление основателя известной соцсети фейком. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Стоит также отметить, что в США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы сразу после победы на них в 2016 году Дональда Трампа. Доказательств, которые могли бы подтвердить обвинение, за эти годы предъявлено не было.